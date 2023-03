Il Nord Ovest della Sardegna, stanco della situazione di emarginazione economica e sociale del territorio, dichiara l’emergenza e convoca gli Stati generali per chiedere a Regione e Governo nazionale di cambiare rotta per porre fine ai divari sempre più crescenti tra i diversi territori dell’Isola.

L’assemblea in programma il 27 marzo prossimo a Sassari vede la partecipazione del Tips-Tavolo Istituzioni Parti Sociali di Sassari, dei Comuni della Rete Metropolitana, dei sindacati Cgil, Cisl, Uil di Sassari, della Provincia di Sassari, delle associazioni datoriali e di categoria.

Una mobilitazione generale per denunciare lo stallo degli investimenti, la povertà in crescita e le imprese che chiudono, ma soprattutto per chiedere un cambiamento radicale delle prospettive di sviluppo.

«È da anni che dichiariamo che occorre intervenire tempestivamente, in modo forte, marcato e risolutivo, per cambiare lo stato delle cose, per invertire le tendenze in atto, per offrire una prospettiva e una speranza anche alle nostre comunità», è scritto nella nota.

«Serve una svolta nella capacità di agire e mettere in campo programmazione, progettualità, realizzazione. Una svolta negli investimenti in infrastrutture, materiali ed immateriali, per rimuovere quei vincoli che condizionano la competitività del territorio e delle imprese e le opportunità per le persone e le famiglie».

Tips, Rete Metropolitana, Provincia e i sindaci del territorio avviano il percorso di mobilitazione volto a ottenere, dal confronto con il Governo regionale e nazionale, «un piano straordinario» che promuova la realizzazione del modello di sviluppo contenuto nel “Patto per lo Sviluppo della Provincia di Sassari”, firmato a Nule il 7 dicembre 2021, a partire dalla soluzione di quella viene definita «una lista di priorità finanziate ma ancora incompiute».

Agli Stati Generali seguiranno 4 manifestazioni sit-in: 3 aprile, ad Alghero, su Trasporti, mobilità e reti; 11 aprile, a Porto Torres, su Industria ed energia; 17 aprile, a Ozieri, sul tema Socio-assistenziale-sanitario; 24 aprile, a Pattada, su Opere strategiche e sicurezza del territorio.

