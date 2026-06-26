Nella sede sassarese di Villa Mimosa l’Assemblea generale di Confindustria Centro Nord Sardegna ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio di previsione 2026. In apertura il presidente Achille Carlini ha presentato la relazione sull’attività svolta lo scorso anno. «È stato un 2025 che ci ha visto impegnati a tempo pieno, con un forte rilancio dell’Associazione, come nel mio programma di Presidenza. Le direttrici sono governance, riorganizzazione, rapporti con istituzioni e altre organizzazioni, attività svolte e programmate».

La governance, definita nel corso del 2025, comprende Luigi Attianese come vicepresidente vicario, mentre gli altri vicepresidenti rappresentano i tre comparti territoriali che costituiscono l’Associazione: Daniela Barsanti per Oristano, Giuseppe Molinas per la Gallura e Agostino Ticca per Sassari. Erano presenti all’assemblea anche il presidente della Piccola Industria Roberto Cesaraccio e il presidente del Gruppo Giovani Alessio Cabizzosu.

Le sezioni interne sono in tutto 16. Tra queste l’ultima attivata, Professionisti del settore assicurativo, che ha registrato un buon riscontro di adesioni. Tra i numeri illustrati spicca il fatturato complessivo delle aziende associate, che sfiora i due miliardi di euro, di cui il 46 per cento è riferito al territorio di Sassari mentre Olbia e Oristano pesano rispettivamente per il 28 e il 26 per cento, per totale di 7813 dipendenti nei tre comparti territoriali.

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