Al via l'Avviso per la riapertura annuale delle istanze per il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa - annualità 2023 da 9 milioni di euro.

Lo annuncia l'assessora regionale del Lavoro, Ada Lai. Solo di recente è stato pubblicato il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle Regioni.

«Ringraziamo la ministra Calderone - ha detto Lai - che è riuscita a sbloccare i fondi per un intervento importante, rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori in mobilità delle aree di crisi industriale riconosciute come complesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, per i poli industriali di Portovesme e Porto Torres, territori particolarmente colpiti dalla recessione con perdite occupazionali di rilevanza nazionale con un impatto significativo sulla politica industriale».

La dotazione finanziaria dell'Avviso è di oltre 9 milioni per il riconoscimento e la copertura dei trattamenti di Cigs e mobilità in deroga per il 2023. I lavoratori, o tramite delega anche le organizzazioni sindacali, potranno presentare le richieste di prima concessione e proroga per il trattamento di mobilità in deroga per l'annualità 2023, a partire dalle 10 del 22 maggio ed entro e non oltre le 23:59 del 12 giugno. Le istanze potranno essere inviate esclusivamente attraverso i servizi online del Sil Sardegna.

