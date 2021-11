Nell’Isola sono in arrivo 200 milioni di euro dell'anticipo del Premio Unico e delle pratiche del Psr, destinati a 60.086 beneficiari.

Lo ha reso noto Coldiretti Sardegna, dopo che un nuovo decreto, l'ottavo nelle ultime settimane, ha stanziato 58.356.765 milioni di euro, per le anticipazioni del Premio Unico per 25.321 imprese.

In totale, con il premio Unico l’ammontare è arrivato a 124.830.289 euro per 25.231 aziende agricole (in quattro tranche), mentre per il Psr sono arrivati 72.814.566 euro destinati a 34.855 aziende: si tratta delle anticipazioni del 75% sul richiesto in domanda per le pratiche delle misure a superficie e a capo relative all'annualità 2021.

Nel dettaglio, stiamo parlando della misura della Difesa del suolo (9.544.323 euro a 2.631 aziende), Biologico (10.069.040 euro a 1.564 aziende), Indennità compensativa (24.308.484 euro a 21.601 aziende) e Benessere animale (28.892.719 euro a 9.059 aziende).

"Sono cifre importanti e reali, consultabili nei canali informatici istituzionali e, per i nostri soci, anche nel portale del socio, che arrivano attraverso interventi straordinari grazie al lavoro di interlocuzione che abbiamo portato avanti con la Regione - ha spiegato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Fino a qualche anno fa, infatti, non erano previste le anticipazioni, necessarie però per garantire liquidità alle aziende in uno dei periodi dell'annata più difficili in cui si programma la stagione".

