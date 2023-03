Iride Peis Concas è la vincitrice del Premio “Donna Sarda 2023” assegnato dall’amministrazione comunale di Cagliari.

«Valente autrice, ha dato voce alle donne che hanno svolto un ruolo significativo nel mondo minerario sardo», si legge nella motivazione del riconoscimento.

La cerimonia di premiazione del riconoscimento, ideato dal Lions Club Cagliari Lioness e giunto alla 36esima edizione, si è tenuta in occasione della Festa della Donna nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di via Roma.

Oltre al sindaco Paolo Truzzu e alla signora Iride Peis Concas, hanno partecipato alla premiazione il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, la Presidente del Lions Club Cagliari Lioness, Eralda Roscia Fenu, la vice Sindaca di Guspini, paese d'origine della premiata, Francesca Tuveri e il Rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola.

Con le sue pubblicazioni ispirate al mondo delle miniere, Iride Peis Concas, che ha dedicato la sua vita professionale al ruolo di maestra elementare, ha dato la sua lettura alla vita in miniera. Da lei ben conosciuta per aver vissuto a Montevecchio con il marito, medico della miniera più grande d'Europa. Sofferenze, difficoltà, privazioni, sono state toccate con mano dall'autrice che ha voluto portare alla ribalta, soprattutto dal punto di vista delle donne, quanto accadeva in miniera.

