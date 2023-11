Il Lirico di Cagliari si prepara all’inaugurazione del “Teatro Ridotto”. Il sipario si alzerà il 7 e 8 dicembre, davanti a una platea di 320 posti. Il piccolo gioiello si trova tra il Teatro e l'Arena all'aperto di piazza Nazzari. Per l'occasione e in chiusura dell'anno di celebrazioni del trentennale del nuovo Lirico, inaugurato il 2 settembre 1993, dal 2 all'8 dicembre è stato allestito anche un cartellone, tra musica, spettacoli, incontri. L’apertura della nuova struttura, intitolata all’indimenticata soprano cagliaritana Carmen Melis, era attesa da anni.

«Uno spazio importante che ospiterà concerti di musica e opere da camera, prove, incontri. Uno spazio che sempre più si apre non solo alla città ma all' Isola e alle realtà culturali", ha sottolineato il sovrintendente Nicola Colabianchi. Il taglio del nastro è in programma giovedì 7 alle 19 (ingresso con invito). Poi alle 20 Daniel Smith guiderà Orchestra e Coro del Lirico in un programma che, in tema con l'evento, inizia con l'ouverture de La consacrazione della casa di Beethoven, prosegue con la sinfonia n. 40 di Mozart e si chiude con Haendel dal Messiah: The Glory Of The Lord; Hallelujah e Zadok the Priest.

L'8 dicembre, alle 17, stesso programma per il pubblico. Il cartellone partirà il 2 dicembre alle 20.30, con le note della nona di Beethoven e il celebre "Inno alla gioia". Coro e Orchestra saranno sotto la direzione dello spagnolo Jaume Santonja, che il 21 dicembre dirigerà La Bohème. Il suo è un gradito ritorno dopo il successo della scorsa primavera sul podio del Lirico.

Il programma della settimana prevede anche due appuntamenti extra, in cartellone il 5 e il 6 dicembre. Nel foyer di platea nell’area lounge spazio ai talk sui temi della cultura, teatro, musica, socialità e condivisione. Le sere del 4 e 5 dicembre (alle 19) ci sarà spazio per la musica e un aperitivo, con 2 concerti di professori dell’Orchestra del Teatro Lirico, in formazioni cameristiche, che si esibiranno in 2 accattivanti programmi musicali di assoluto valore con gli ottoni. Il 6 dicembre è previsto un altro appuntamento con l’OperaCena, il nuovo format virale del Teatro Lirico di Cagliari ideato dal creativo Giorgio Pitzianti. Ulteriori dettagli saranno disponibili e condivisi nel profilo Instagram del Teatro attraverso il quale verranno coinvolti gli utenti.

(Unioneonline/v.f.)

