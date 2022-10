Si è laureato il fotografo delle lauree, ma non chiamatelo dottore: “Sono quello di sempre”.

Dopo aver immortalato le feste di laurea di migliaia di ragazzi del Polo umanistico dell’Università di Cagliari, Emanuele Cioglia, a 50 anni, ha conseguito la laurea triennale in Beni culturali e spettacolo con la tesi dal titolo “Signora libertà, signorina fantasia - Anarchia nel canzoniere di Fabrizio De André”. Relatori: Andrea Cannas e Duilio Caocci.

Respirare l’aria della Facoltà per 25 anni (“ho iniziato la mia attività nel lontano 1997, ho chiuso da poco per problemi di salute”) evidentemente ha fatto scattare la scintilla nella mente di Cioglia, che con impegno e perseveranza si è dedicato allo studio universitario. E con ottimi risultati, considerando anche il voto: 107 su 110.

Alla festa c’erano i familiari e tantissimi amici e conoscenti, tra i quali anche alcuni ex studenti che avevano conosciuto e stretto amicizia con il fotografo delle lauree in occasione delle loro feste.

Una grande soddisfazione per lui, che qualche giorno prima aveva festeggiato la laurea del figlio 24enne Nicola all’Accademia di Belle Arti di Sassari in Pittura con 110 e lode. "In famiglia siamo tutti un pochino artisti", sorride Emanuele Cioglia.

