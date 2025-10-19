Si era trasferito in Kenya alcuni anni fa. Sognava grandi cose, di realizzare soprattutto attività legate al mondo agricolo.

Severino Zuncheddu, 41 anni, in precedenza aveva fatto esperienza lavorando anche in una serra nelle campagne di Maracalagonis sulla strada che porta alla vecchia Orientale sarda, creando anche una rivendita di prodotti agricoli e di giardinaggio. Quindi anni fa, il trasferimento in Kenya. Così racconta ancora chi è rimasto in contatto con lui soprattutto attraverso i social.

Due notti fa Severino Zuncheddu, originario di Burcei, ma nato a Lodi in Lombardia, è morto in un tragico incidente stradale proprio in Kenya dove si era stabilito alcuni anni fa: un terribile scontro, la sua auto è finita contro un grosso camion. Non c’è stato nulla da fare. L’emigrato sarebbe morto poco dopo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

A Burcei Severino Zuncheddu era tornato forse per restarci. Così non è stato. Dopo l’esperienza di lavoro a Maracalagonis, aveva deciso di trasferirsi nel cuore dell’Africa, dove ha avviato diverse attività per crearsi un futuro.

