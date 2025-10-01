Q uel link era lì, sotto i miei occhi, da mesi. Mi era pervenuto con la raccomandazione di aprirlo soltanto a stomaco vuoto. Parlo del filmato che i terroristi di Hamas hanno girato durante la mattanza da loro compiuta il 7 ottobre 2023. Fino a qualche giorno fa avevo resistito alla tentazione e a una curiosità che mi pareva morbosa. Ho aperto quel documento solo dopo avere ascoltato lo sproloquio di una giornalista progressista della Rai, che non nomino per non farle nemmeno una pubblicità negativa. Ella sostiene che quel giorno i terroristi di Hamas non commisero un eccidio disumano come propagandato dai media filoisraeliani. Il giorno dopo le ha dato manforte la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese: «I terroristi di Hamas -ha detto serafica- bisogna capirli e domandarsi cosa vogliono e cosa chiedono». Ce lo hanno detto loro stessi: vogliono l’annientamento di Israele e degli ebrei. Per essere “capiti” commettono stragi di ferocia selvaggia. Chi non ha visto il filmato dello scempio del 7 ottobre eviti di vederlo. Se potessi tornare indietro io non aprirei quel link. É un documentario dell’orrore, diffuso dai tagliagole di Hamas per incutere paura e sgomento. Hanno mirato al nostro stomaco, alla testa, al cuore, ai nostri sentimenti. Dopo averlo visto non si è più la stessa persona di prima. Perché, se sei un umano, ti si è disgregata l’anima.

