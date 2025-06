A ventinove anni da “The Final Countdown”, gli svedesi Europe arrivano per la prima volta in Sardegna e incantano il pubblico cagliaritano: ieri sera alla MusiCa Arena della Fiera, il leggendario quintetto si è esibito davanti a oltre cinquemila spettatori portando i grandi successi, accompagnati dalle ultime uscite.

Una serata in pieno sapore hard rock, aperta dalle band Dobermann, Cobra Spell e gli isolani Rod Sacred. Poi, sono passate da poco le 23 quando il leader Joey Tempest appare e fa scoppiare un boato tra la folla, seguito subito dopo dagli altri membri.

Senza perdere tempo, le prime note del classico “On Broken Wings” risuonano dagli amplificatori, e fanno poi spazio alla potente voce del frontman. Proseguono con “Rock the Night”, tormentone degli Ottanta, e l’introspettiva “Walk the Earth”, per poi salutare con un inaspettato «Ajò, pagu bellu!» gli spettatori. “Carrie” e altre hit note si mescolano con il materiale più recente in un crescendo di emozioni, che viene definitivamente incoronato quando Joey si avvolge nella bandiera dei Quattro Mori e rincara la precedente dose con un sentito «Ajò, Sardegna!».

C’è persino spazio per una cover di un brano che ha fatto la storia della musica, quella “No Woman No Cry” di Bob Marley.

La prima assoluta degli svedesi in Sardegna è chiusa con successo, sulle notte dell’intramontabile “The Final Countdown” cantata dal possente coro del pubblico che ha applaudito soddisfatto.

L’articolo completo di Enrico Melis Costa e i servizi e approfondimenti di Francesco Abate su L’Unione Sarda oggi in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata