Un volo nel cielo limpido e senza nuvole, poi un imprevisto e il tentativo di un atterraggio di emergenza. Questa la prima e sommaria ricostruzione dell’incidente aereo avvenuto a San Sperate, quando un velivolo ultraleggero è finito nelle campagne del paese, vicinissimo in linea d’aria al parco di Pixinortu. A bordo dell’aereo Fernando Atzori, 61enne, lavoratore nel settore edile e residente a San Sperate. L’uomo, rimasto ferito, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita, ma intanto amici, compaesani e appassionati di volo, si stringono intorno ai familiari, ancora sotto choc. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta.

