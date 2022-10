A Oristano arriva il circo, ma in attesa del debutto, previsto domani nella marina di Torregrande, ad andare in scena sono le polemiche.

Contro lo spettacolo, firmato dalla celebre famiglia Orfei, non si schierano solo gli attivisti, che hanno già annunciato diversi sit in davanti al tendone nello sterrato di via della Pineta per dire no allo sfruttamento degli animali. La consigliera di maggioranza Carmen Murru ha chiesto agli uffici comunali di accertare il rispetto dei requisiti fissati dalla delibera che disciplina l’autorizzazione di spettacoli con la presenza di specie animali selvatiche ed esotiche.

“Sono fortemente contraria - fa sapere Carmen Murru - non ho dubbi che l’iter procedurale sia stato eseguito correttamente, ma ho chiesto una verifica”.

Il documento, licenziato dall’esecutivo Lutzu, introduceva rigide regole per scoraggiare le tappe di carovane itineranti in città. Tra queste, oltre a planimetrie, piani di emergenza e dichiarazioni sulla capacità di garantire assistenza veterinaria, anche un arco temporale entro il quale è consentita l’installazione delle strutture: dal 5 novembre al 30 aprile di ogni anno.

Le date annunciate, dal 21 ottobre al 2 novembre, dunque, non rispetterebbero i termini.

