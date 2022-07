"È ora di fare il papà e il marito”. Parola di Sebastian Vettel, che ha annunciato il ritiro al termine della stagione di Formula Uno.

L’annuncio del vincitore di quattro titoli iridati è arrivato via Instagram, su un nuovo profilo appena aperto dal pilota tedesco.

Vettel, 35 anni, è stato campione del mondo nel 2010, 2011, 2012 e 2013, sempre al volante della Red Bull.

In carriera ha vinto di 53 Gran Premi, ed è secondo solo al britannico Lewis Hamilton (103) e al suo connazionale Michael Schumacher (91).

Dopo essere passato alla Ferrari dal 2015 al 2020, è arrivato all'Aston Martin nel 2021.

L’addio – ha spiegato Vettel – è stata una scelta "dura e ci ho pensato molto. Ma voglio prendermi il tempo per decidere cosa fare dopo. Come padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia", tre figli e "una donna meravigliosa". E continuare a coltivare la passione per le corse "come ho fatto, e come ritenevo giusto, non è più conciliabile con il mio desiderio di essere padre e marito".

