George Russell su Mercedes ha vinto il Gp d'Austria, undicesima prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto l'australiano Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Carlos Sainz con la Ferrari.

La svolta della gara a pochi giri dal termine, quando Verstappen e Norris, in serrata lotta per la leadership, entrano in rotta di collisione e forano. Per Norris la gara finisce lì, il campione del mondo si ferma a cambiare la gomma e rientra, chiudendo al quinto posto alle spalle anche di Hamilton.

Gara nelle retrovie per l’altro ferrarista Charles Leclerc, coinvolto in un contatto nel primo giro che lo costringe immediatamente al pit stop. Il monegasco riesce a recuperare posizioni ma chiude undicesimo.

