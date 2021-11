Con il tempo di 1'29"936 Jorge Martin conquista la pole della classe MotoGP nel gran premio di Valencia.

Lo spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto le due Ducati ufficiali, con Francesco Bagnaia davanti a Jack Miller, entrambi caduti nei secondi finali della Q2.

Ottavo il campione del mondo Fabio Quartararo, partirà dalla decima posizione in griglia Valentino Rossi, che domani a Valencia chiude la sua straordinaria carriera, che lo ha portato alla conquista di nove titoli mondiali in quattro classi diverse (uno in 125, uno in 250, uno in 500 e sei in MotoGp).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata