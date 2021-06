È stato il il belga della Hyundai Thierry Neuville a far registrare il miglior tempo nello shakedown della 18ª edizione del Rally Italia Sardegna che si è aperta questa mattina sul tracciato di 2,89 km di Loiri Porto San Paolo. Neuville, al volante dell’i20 Coupe Wrc, ha chiuso in 1’50”7 davanti al compagno di team Ott Tänak (1’51”6), che ha preceduto di un soffio la Ford Fiesta Wrc di Teemu Suninen (1’51”7), il quale a sua volta ha avuto la meglio sul campione in carica Ogier (Toyota Yaris Wrc), quarto con un tempo di 1’51”9, davanti alla Hyundai di Sordo (1’52”3), vincitore degli ultimi due Ris, e ai compagni di scuderia Rovanpera (1’52”4) e Evans (1’52”4), autori di due crono identici.

La Top10 è chiusa da Greensmith (Ford Fiesta Wrc, 1’52”8), Loubet (Hyundai i20, 1’55”) e Katsuta (Toyota Yaris, 1’55”2).

Ventottesimi e primi degli italiani Gianmarco Donetto e il navigatore sardo Claudio Mele (Skoda Fabia R5, in 2’05”5). In 35ª posizione l’altro navigatore sardo, Stefano Pudda, alle note di Pablo Biolghini (Skoda Fabia R5, 2’18”6).

Le vetture stanno lasciando Olbia alla volta di Alghero, dove alle 19 si svolgerà la partenza cerimoniale e da dove ripartiranno domattina.

Il programma del venerdì prevede i doppi passaggi sulle “Filigosu” (22,29 km, partenze ore 8.02 e 10.47) e “Terranova” (Monte Acuto, 14,36 km, ore 9.02 e 11.47), poi altrettanti sulle prove “Tempio” (12,08 km, ore 14.47 e 17.32) ed “Erula-Tula” (14,97 km, ore 15.47 e 18.32).

CIRT - Si è appena concluso lo shakedown della 2ª data del Campionato Italiano Rally Terra. A Loiri, il miglior tempo è stato di Campedelli-Rappa (1’57”8), davanti ad Andreucci-Briani (1’58”8), Scandola-D’Amore (2’01”6) e al pilota sassarese Giuseppe Dettorie al navigatore di Arzachena, Carlo Pisano (2’03”1). In Top10 anche il boliviano Bruno Bulacia (Skoda Fabia R5): “Sono contento e orgoglioso di essere qui in gara, ero venuto nel 2019 per vedere mio fratello Marco e ora sono qui per correre il Cirt, non è esattamente il mondiale ma le prove sono quelle. Le speciali mi piacciono, come tutte le ps del mondiale sono lunghe e difficili, ma mi piacciono entrambe, hanno parti veloci e altre pietrose, salti, un po’ di tutto. Credo che farò una buona gara, la macchina è perfetta, è impressionante come cammina e salta, sono soddisfatto”.

IL RICORDO - Numerose vetture domani gareggeranno con la foto di Nicola Imperio, il miglior navigatore sardo di sempre scomparso lo scorso novembre, sulla carrozzeria dell’auto. Un modo per ricordare una figura determinante anche nell’organizzazione della data sarda del mondiale e alla cui memoria aveva dedicato un pensiero anche il general coordinator del Ris, Antonio Turitto, nella conferenza di presentazione dell’evento.

© Riproduzione riservata