L’equipaggio belga della Hyundai, formato da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe ha vinto il 20º Rally Italia Sardegna, sesto round del Mondiale Wrc organizzato da Aci col supporto della Regione.

Neuville è balzato al comando ieri, dopo la 14ª speciale, quella in cui è uscito di scena il francese della Toyota Sebastien Ogier, autore di un “dritto” nella Erula-Tula 2 mentre era al comando.

Sul terzo gradino del podio l’iridato Rovanperä, che ha anche vinto la power stage davanti a Tänak e Katsuta. Quarto posto assoluto per Evans, che ha chiuso al quarto posto anche la power stage con lo stesso tempo di Ogier.

Delle 19 speciali, Neuville (Hyundai i 20 N Rally1) ne ha vinte sei, tre a testa a Lappi (Hyundai i 20 N Rally1) e Ogier (Toyota Gr Yaris Rally1), due a Rovanperä (Toyota Gr Yaris Rally1), Tänak (Ford Puma Rally1) e Katsuta (Toyota Gr Yaris Rally1). Una per Sordo (Hyundai i 20 N Rally1). Tänak oggi si è aggiudicato i primi passaggi su Arzachena e Aglientu, vinti nella seconda tornata da Katsuta e Rovanperä.

Come detto, in seconda posizione si è classificato l’equipaggio finlandese Lappi-Ferm, protagonista giovedì e venerdì, davanti ai campioni in carica Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, che hanno trionfato nella power stage. I finlandesi di Toyota hanno consolidato così il primato nella classifica iridata (118 punti), davanti a Neuville (93) e Tänak (85).

Al 21º posto, primi dei sardi, Tali-Frau, al 42º Dettori-Pisano e al 46º Liceri-Mendola. In 52ª posizione assoluta Stefano Marrone-Mele (Peugeot 208 Rally4), al 55º Schirru-Salis e al 57º Mara-Veronica Cottu, davanti a Biancu-Pittalis. Ritiro per Francesco Tali e Chiara Corso nella prima speciale. Al traguardo i navigatori Stefano Pudda, 28ºcon Biolghini, e Paolo Cottu, 51º con Giuseppe Pozzo.

La classifica finale

1) Neuville-Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) in 3h40’01”4; 2) Lappi-Ferm (Hyundai i20 N) a 33”; 3) Rovanperä-Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 1’55”3; 4) Evans-Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 5’20”5; 5) Mikkelsen-Erikson (Skoda Fabia Rs Rally2) a 9’33”3; 16) Gamba-Gonella (Skoda Fabia Rally2 Evo21) a 32’16”; 21) Nicola Tali-Massimiliano Frau (Skoda Fabia Evo) a 38’18”3.

