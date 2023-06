Un sabato intenso e durissimo ha rivoluzionato più volte la classifica del 20º Rally Italia Sardegna, che domani vivrà il gran finale coi doppi passaggi sulla Arzachena-Bianiatogghiu (15,22 km, 7.05 e 10.09) e la Sardegna-Aglientu (7,79 km, 8.05 e 12.15), valida come power stage nella seconda tornata e uguale a quella disputata nel 2021.

Quattro passaggi totali che decreteranno il combattutissimo podio del Ris2023, sesto round mondiale targato Aci che al momento vede in testa il belga della Hyundai Neuville, con 36”4 di vantaggio sul compagno di team Lappi e ben 1’50”7 sul campione in carica Rovanperä, che con la sua Toyota Yaris Gr Rally1 ha preceduto la Yaris gemella guidata dal britannico Evan. Out le due Ford Puma Rally1 di Tänak, che dovrebbe ripartire col super rally, e Loubet, pilota corso che domani, invece, non ripartirà. Dovrebbero essere della partita, ma con la classifica ormai compromessa, anche Katsuta, fuori dopo Loelle 1, quando era sesto assoluto, dopo aver affrontato male il guado, e soprattutto Ogier, clamorosamente out nella Erula-Tula 2 quando era in testa alla gara dopo un banale dritto che gli è costato un possibile trionfo al Ris.

Il programma di oggi, anche stavolta condizionato da meteo incerto e scrosci di pioggia, prevedeva quattro prove da ripetere due volte: Coiluna-Loelle (16,28 km), Su Filigosu (19,57 km), Erula-Tula (21,92 km) e Tempio Pausania (9,96 km). Ottimo il rendimento di Neuville, che ne ha vinto 5 su 8 ma è balzato al comando solo nella penultima di giornata, dopo il ritiro di Ogier, che era passato in testa dopo la prima speciale di oggi, ma superato da Lappi nella seconda, e aveva condotto fino alla già citata uscita di strada. Vittoria di prova anche per Lappi nella Coiluna-Loelle 2 e Sordo nella difficilissima Erula-Tula2.

