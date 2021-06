Dopo le prime, impegnative otto prove del venerdì, in vetta alla classifica provvisoria del Rally Italia Sardegna, quinta data del Campionato iridato Wrc organizzata dall’Aci con la partnership della Regione, ci sono Ott Tänak e Martin Järveoja della Hyundai (i20 Coupé Wrc) davanti ai compagni di squadra Dani Sordo e Borja Rozada e ai francesi campioni del mondo in carica Sebastián Ogier e Julien Ingrassia. Chiudono la top5 la Toyota di Evans e la Hyundai di Neuville.

Tänak, mattatore di giornata, si è aggiudicato le prime cinque speciali (i doppi passaggi sulle Filigosu-Sa Conchedda e Terranova e il primo sulla Tempio Pausania), poi lo spagnolo Dani Sordo ha conquistato la Erula-Tula 1, la Tempio Pausania 2 e ha chiuso la Erula-Tula 2 primo ex equo col compagno di scuderia Neuville.

Dopo i primi 127,4 km dunque, la casa coreana conferma lo strapotere dimostrato in terra sarda vincendo quattro delle ultime edizioni del Ris.

Nel Wrc2, avanti il norvegese il Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2) e Jari Huttunen (Hyundai i20 R5). Tra gli equipaggi italiani è al momento primo il giovane siciliano Alessio Profeta (Skoda Fabia R5 Aci Team Italia).

Domani altre quattro speciali da ripetere due volte. Al mattino occhi puntati su “Coiluna-Loelle” (15 km, ore 8.08 e 10.38) e "Lerno-Monti di Alà” (22,08 km, ore 9.08 e 11.38), al pomeriggio su “Bortigiadas-Aggius-Viddalba” (14,70 km, ore 15.10 e 17.32) e “Sedini-Castelsardo” (13,03 km, ore 16.08 e 18.38).

CIRT - La seconda data del Campionato Italiano Rally Terra è andata a Paolo Andreucci e Rudy Briani (Skoda Fabia R5) che hanno vinto entrambi i doppi passaggi sulle Speciali di Filigosu-Sa Conchedda e Terranova e chiuso con un tempo di 47’29”9. Secondi Scandola-D’Amore (Hyundai i20 R5 a 31”8) e terzi Campedelli-Rappa (Volkswagen Polo R5 a 52”7). Andreucci-Briani hanno vinto entrambi i passaggi sulle speciali (Filigosu-Sa Conchedda e Terranova).

Ottavi assoluti e primi dei sardi Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, a 4’20”8, condizionati da una foratura nella terza e nella quarta speciale. Undicesima piazza per Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu (Peugeot 208 R2c a 7’55”3), come Dettori-Pisano portacolori dell’Autoservice Sport, 26º per Sandro Locci e Fabrizio Musu (Peugeot 208 R2B a 12’12”1) della Porto Cervo Racing e 35º per i gialloblù Francesco Fois e Lorenzo Vacca (Renault Clio Rs a 36’42”3). Ritiro in 4ª speciale per Fabrizio Schirru e Sergio Deiana (Peugeot 208 R2c) della scuderia smeraldina.

