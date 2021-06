Tutto pronto a Olbia per la 18ª edizione del Rally Italia Sardegna, quinta prova del Mondiale Wrc.

L’evento, organizzato dall’Automobile Club Italia con la collaborazione della Regione Sardegna, partirà alle 9 di domani con lo shakedown di Loiri (2,89 km) e proseguirà in serata con la partenza cerimoniale da Alghero. Da venerdì a domenica, si correranno poi 20 prove speciali, per un totale di 393,10 km cronometrati.

Il Ris sarà valido anche per Wrc2, Wrc3 e per il Campionato Italiano Rally Terra che, dopo lo shakedown previsto domani pomeriggio, si concentrerà e concluderà nella giornata di venerdì.

Al via della prova iridata ben 11 Wrc, affidate agli ufficiali Toyota, Ogier, Evans e Rovanpera (più Katsuta), Ford MSport, Greensmith e Suninen, e Hyundai, Neuville, Tanak e Sordo, vincitore delle ultime due edizioni e desideroso di conquistare la terza (più Loubet).

In gara, tra i 55 al via, anche 7 equipaggi sardi. Spicca il Francesco Marrone, unico presente a tutte le edizioni, navigato da Francesco Fresu, portacolori dell’Autoservice Sport come Giuseppe Pozzo-Pietro Paolo Cottu, Giambattista Conti-Marco Demontis, Davide Biancu-Luigi Pittalis, Raffaele Donadio-Mirko Luisotti e Andrea Gallu-Fabio Salis, quest’ultimo della Porto Cervo come Michele Liceri-Salvatore Mendola. Nel Wrc3 il navigatore Stefano Pudda detterà le note a Pablo Biolghini. Tra i naviga anche il gialloblù Claudio Mele, che affiancherà Donetto.

Nel Cirt,invece, su 44 equipaggi al via, 5 sono sardi. Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, portacolori dell’Autoservice Sport, saranno a bordo di una Skoda Fabia R5. Nella R2C ci saranno Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu (Peugeot 208), sempre della scuderia gialloblù, come Francesco Fois e Lorenzo Vacca, a bordo di una Renault Clio Rs 2.0. Nella classe R2B, invece, le due Peugeot 208 degli equipaggi Fabrizio Schirru-Sergio Deiana e Sandro Locci-Fabrizio Musu, entrambi portacolori della Porto Cervo Racing.

