Il conto alla rovescia continua: mancano tre settimane alla 21esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, round del Campionato Italiano Rally Terra che sabato 25 e domenica 26 ottobre regalerà a Berchidda e al nord-ovest della Sardegna un avvincente weekend a tinte tricolori. Lo staff della Rassinaby Racing, supportato dalla Regione Sardegna, dall’Automobile Club Sassari e dalla Delegazione Sardegna di Aci Sport, è all’opera in vista della manifestazione che includerà il sesto Rally Vermentino Historicu e il quinto Baja Vermentino Terre di Gallura, penultimi appuntamenti, rispettivamente, dei Campionati Italiani Rally Terra Storico e Cross Country Side by Side.

Intanto, stanno arrivando numerose le iscrizioni e non mancano i grandi nomi. Le iscrizione al Rally Moderno resteranno aperte fino alle 24 di mercoledì 16, mentre per lo Storico e il Cross country ci sarà tempo fino alle 18 di lunedì 21.

Entusiasta il presidente della Rassinaby Racing Pietro Calvia: “Per uno come me, che negli Anni Ottanta era un ragazzino cresciuto guardando correre quelle meravigliose auto, rivederle qui su terra è un’occasione unica. Ricordo l’emozione che provavo quando, da bambino, mi affacciavo dalla terrazza per vedere le 037 gareggiare sotto casa. Ai tempi non c’era internet, si poteva vedere solo qualcosa in tv o sui giornali, perciò assistere al Costa Smeralda su terra dalle nostre abitazioni e sulle nostre strade per noi era un sogno, era come se fossero arrivati gli alieni con le astronavi. Così è nata la folgorazione mia e di buona parte dell’associazione: lì si è accesa la fiamma della passione che ancora arde in noi e ci spinge a organizzare con entusiasmo e dedizione il nostro Vermentino Historicu, che con il Rally dei Nuraghi del Vermentino il Baja Terre di Gallura ci permette di regalare a sportivi e appassionati tanto spettacolo”.

Soddisfatto anche il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu: “L’Amministrazione comunale e io personalmente siamo molto contenti di poter annunciare la nuova edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino e dei campionati Storico e Cross Country che ormai porta con sé da anni. Siamo convinti che sia un evento affermato nel panorama motoristico nazionale e che sia anche un modello capace di sviluppare forme diverse di turismo, che vanno oltre quello di settore. La manifestazione è collaudata, è stata capace di coniugare lo sport a tutte le eccellenze del territorio, in particolare il Vermentino, e siamo felici di poter contribuire ancora alla realizzazione di un evento che promuove la nostra comunità e la Sardegna”.

Berchidda ospiterà partenza, arrivo, verifiche, Shakedown, Qualifying stage, direzione gara, parco assistenza e sala stampa. Venerdì 25, dopo le libere (ore 7), la qualifying stage (2,44km, dalle 9) e lo Shakedown (10.15), alle 13.30 ci sarà la partenza cerimoniale e le vetture faranno rotta verso la nuova “Erula-Tula” (14,13km, ore 14.13 e 16.43), da ripetere due volte. Sabato 26, i concorrenti si misureranno con i doppi passaggi sulle speciali “Alà dei Sardi-Buddusò” (6,90km, 9.57 e 13.42), che toccherà il Monte Lerno, e “Pattada-Oschiri” (20.08km, ore 10.28 e 14.13), prova che ingloba la vecchia “Filigosu”.

© Riproduzione riservata