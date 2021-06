Doppietta Yamaha ad Assen. Fabio Quartararo vince il Gran Premio d’Olanda e consolida il suo primato nella classifica piloti. Alle sua spalle lo spagnolo Maverick Vinales, che era partito in pole position.

Sul terzo gradino del podio c’è la Suzuki di Johan Mir, mentre è solo sesto Pecco Bagnaia, che dopo esser partito dalla prima fila ha lottato per la testa della corsa fino a metà gara con Quartararo, prima di essere ricacciato indietro da una “long lap penalty”.

In quarta e quinta posizione la Ducati di Zarco e la Ktm Oliveira, settimo alle spalle di Bagnaia è Marc Marquez, che era partito dalla ventesima posizione. Un’altra gara amara per Valentino Rossi, che è caduto in curva 7 quando mancavano 19 giri al termine.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata