Jorge Martin (Ducati Pramac) partirà in pole position nel Gp della Comunità Valenciana, ultima e decisiva prova del Mondiale MotoGp.

Lo spagnolo, con il tempo di 1'29''621, ha preceduto Marc Marquez,con la Honda e Jack Miller con la Ducati ufficiale, che saranno con lui in prima fila.

Quarto posto e seconda fila per Fabio Quartararo, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso con l'ottavo tempo. L'italiano della Ducati, leader della classifica, sarà quindi in terza fila.

Domani saranno proprio Bagnaia e Quartararo a giocarsi il titolo. L’azzurro ha un grande vantaggio, per la precisione 23 punti: il francese deve vince e sperare che “Pecco” finisca in 15esima posizione o più dietro. All’azzurro basta dunque un 14esimo posto per assicurarsi il titolo anche in caso di vittoria del rivale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata