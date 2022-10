Nel Gran Premio di Thailandia arriva la prima pole position in carriera in MotoGp per Marco Bezzecchi, che a Buriram ottiene il record della pista in 1’29’’671.

Il pilota riminese, 23 anni, corre per il team Ducati-VR46, il team della scuderia voluta da Valentino Rossi. La Ducati ha monopolizzato la prima fila con Jorge Martin secondo e Francesco Bagnaia terzo, piazzando sei moto nelle prime sette posizioni.

Quarto in griglia il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo su Yamaha, alle sue spalle Zarco, Bastianini e Miller. Ottavo Marc Marquez, poi la Ducati di Luca Marini. Male le Aprilia, Aleix Espargaro, in lotta per il titolo, ha fallito il passaggio in Q2 e partirà 13esimo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata