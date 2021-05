E' di Fabio Quartararo su Yamaha la pole del gran premio d'Italia di motogp in programma domani sul circuito del Mugello.

A seguire le due Ducati dell'italiano Francesco Bagnaia e del francese Johann Zarco. In seconda fila partiranno invece Aleix Espargaro (Aprilia), Jack Miller (Ducati) e Brad Binder (Ktm).

Poi Oliveira, Rins e Mir, in quarta fila invece ci sono Morbidelli, Marc Marquez e Pol Espargaro.

E’ già la quarta pole stagionale per Quartararo, le qualifiche sono partite in ritardo per via del terribile incidente occorso a Jason Dupasquier.

