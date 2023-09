Dopo la sprint race Jorge Martin vince e domina anche la gara del Gran Premio di San Marino classe MotoGp. Sul circuito di Misano il pilota spagnolo della Ducati Pramac precede l'altra Ducati non ufficiale di Marco Bezzecchi.

Terzo, a una settimana dall’incidente in cui ha rischiato la vita e una gamba a Barcellona, è il campione del mondo Francesco Bagnaia, su una Ducati tutta gialla disegnata da Aldo Drudi, in omaggio alla storia dell'azienda bolognese. Ottimo quarto posto per la Ktm di Dani Pedrosa.

«Finisco questa gara distrutto ma felice. Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella gara per i tifosi, ma dopo metà gara ero distrutto. Sono contento, non è stato facile», queste le parole di Bagnaia. Il pilota è visibilmente dolorante e a fatica riesce a scendere dalla sua moto al termine della gara.

"Pecco” guida ancora la classifica mondiale con 283 punti, segue Martin a 247, poi Bezzecchi a 218.

(Unioneonline/L)

