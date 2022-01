Prima ha detto di essersi volontariamente contagiato per avere il Green pass, e ha preso parte anche a una manifestazione a Milano, poi ha fatto retromarcia. Marco Melandri aveva rivelato: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e al contrario di molti vaccinati ho fatto una fatica tremenda. L'ho fatto apposta per poter essere in regola almeno per qualche mese. Mi sono dovuto contagiare per necessità dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida”. Le sue dichiarazioni sono state ritrattate poco dopo, mentre il sottosegretario Carlo Sibilia aveva già annunciato verifiche da parte delle forze dell’ordine.

“Per una battuta ironica è uscita una tempesta... – ha spiegato l’ex pilota su Instagram - Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo". Resta il fatto che da tempo sui social si schiera contro il vaccino parlando di una “dittatura che stiamo subendo”.

