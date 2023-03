Magliona torna in pista. Dopo aver fatto centro nell’annata d’esordio, Omar Magliona riaccende i motori per la seconda stagione completa in pista nel Master Tricolore Prototipi. Il pilota sassarese, già 9 volte campione italiano nella Velocità in Salita, dal prossimo weekend ritorna nella serie nazionale dedicata alle vetture Sport organizzata da PNK Motorsport dove a fine 2022 vinse il titolo CN. Il primo round della nuova stagione è in programma da venerdì a domenica all’Autodromo di Vallelunga. Anche nelle vesti di testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, il driver sardo si conferma al via con la Norma M20 FC di classe CN2 preparata dal team toscano CMS Racing Cars e motorizzata con un 2 litri Honda by LRM dei Fratelli Petriglieri.

Lo scorso anno nei 6 doppi round previsti dal campionato Magliona si impose in 8 occasioni su 12, fra l’altro vincendo a Vallelunga ben 3 delle 4 gare disputate. Nel weekend che inaugura il 2023 del Master Tricolore Prototipi il circuito che sorge a Campagnano di Roma ospita le prove libere al venerdì, mentre sabato 1° aprile previste qualifiche alle 11.15 e gara 1 alle 16.10. Gara 2 completa quindi il weekend domenica alle 15.10. Entrambe sulla distanza di 25 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta televisiva su MS Motor TV (canale 229 di Sky) e via web sui canali Facebook e Youtube ufficiali di PNK Motorsport.

La sfida 2023 del pilota sardo prevede di nuovo 6 doppi appuntamenti stagionali e si apre con al fianco brand di rilievo come General Ray, Vanguard, AZ Ricambi, Tecno PA Impianti e tecnologie, SNA Sardinia Nautic Assistance, Baracca Costruzioni, Fratelli Di Maria, Character, Lorica, Autodromo Mores e Mores Rental Kart, Costruzioni Magliona, Carlauto Service, RD Suspension e HRX per l’abbigliamento tecnico.

«Sono felice di ripartire con CMS e tutti coloro che mi sostengono e di aprire la stagione da un circuito tecnico e spettacolare come Vallelunga. Di sicuro ci ripresentiamo con la stessa grinta ma più preparati rispetto allo scorso anno. L’esperienza maturata insieme nel 2022 sarà di grande aiuto. Sarà in ogni caso una nuova prova del nove per me. Spero che il campionato sia ben frequentato e soprattutto battagliato in maniera sportiva e divertente. Almeno in questo primo weekend, eccezionalmente, non vigerà il regime di monogomma Hankook e quindi torneremo anche un po’ al passato montando le Pirelli con le quali tante vittorie abbiamo condiviso nelle cronoscalate, sempre fornite da Greco Gomme. Sono curioso di testarle anche in pista».

Queste le date del Master Tricolore Prototipi 2023: 2 aprile Vallelunga; 28 maggio Varano; 23 luglio Misano; 10 settembre Vallelunga, 8 ottobre Mugello; 5 novembre Misano.

(Unioneonline)

