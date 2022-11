George Russell, al volante della Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto il compagno di scuderia e connazionale Lewis Hamilton di 1’’529.

Sul terzo gradino del podio la Ferrari di Carlo Sainz, a oltre 4 secondi di distanza. Quarto Charles Leclerc, quinta l’Alpine di Fernando Alonso.

Giornata negativa per le Red Bull, sesta e settima con il già campione del mondo Max Verstappen che ha preceduto Sergio Perez.

Ottavo il francese Esteban Ocon (Alpine), nona l'alfa Romeo di Valtteri Bottas e decima l'Aston Martin di Lance Stroll.

“Una delle settimane più belle della mia vita”, ha detto Hamilton, che pure ha vinto sette titoli mondiali ma quest’anno – per via delle difficoltà della Mercedes – non è mai riuscito ad imporsi.

