Doppietta McLaren nel Gran Premio d'Italia a Monza.

Sotto la bandiera a scacchi sventolata dall'olimpionico azzurro Marcell Jacobs vince Daniel Ricciardo, davanti al compagno di scuderia Lando Norris e alla Mercedes di Valtteri Bottas.

Quarta la Ferrari di Charles Leclerc e sesta l'altra Rossa, guidata da Carlos Sainz.

Quinto posto per la Red Bull Sergio Perez, terzo al traguardo, ma penalizzato di cinque secondi per non aver restituito la posizione a Leclerc.

Settima la Aston Martin di Lance Stroll davanti alla Alpine Renault di Fernando Alonso e alla Williams di Geroge Russell.

Chiude la top ten Esteban Ocon. Tredicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e quindicesima la Haas di Mick Schumacher.

"Ha funzionato molto bene tutto nel weekend, già da ieri andava tutto alla grande per me. Onestamente anche con la mia partenza non c'era la garanzia di poter restare sempre in testa. Restare davanti da inizio a fine non penso che qualcuno potesse aspettarselo. Sentivo buone sensazioni fin dal venerdì, da dopo agosto mi sono ritrovato, fare doppietta per la McLaren è un risultato enorme. Mi mancano le parole", ha dichiarato Ricciardo.

