Sergio Perez si aggiudica il Gran Premio di Monaco 2022.

Il pilota della Red Bull ha tagliato per primo il traguardo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e al compagno di scuderia Max Verstappen.

Solo quarto Charles Leclerc, che era partito dalla pole position.

Una gara, quella di Montercarlo, caratterizzata dalla pioggia, che ha determinato la partenza in ritardo e condizionato i pit-stop per il cambio gomme, causando numerose interruzioni.

Alla fine a trionfare è il pilota messicano, in un rush finale dove le Red Bull sono state entrambe tallonate dai due ferraristi, che non sono però riusciti ad attaccare per tentare il sorpasso decisivo.

