È Max Verstappen il vincitore il Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito del Montmelò.

Una gara segnata dal ritiro di Charles Leclerc, che sabato aveva conquistato la pole position e che stava dominando fin dallo start. Poi un problema tecnico l’ha costretto a fermarsi, al 28esimo giro.

Strada spianata dunque per il pilota della Red Bull, che ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Al terzo posto la Mercedes di George Russel, mentre Carlos Sainz con l’altra Ferrari si deve accontentare del quarto posto.

Quinta piazza, invece, per Lewis Hamilton.

Verstappen grazie al successo, il 24esimo in carriera, e al ritiro di Leclerc, va in testa alla classifica del mondiale piloti a +6 sul monegasco ad una settimana dal Gp di Monaco, così come la Red Bull supera la Ferrari nella classifica costruttori.

(Unioneonline/l.f.)

