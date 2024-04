A pochi giorni dal riuscito e apprezzato 7º Rally Internazionale Costa Smeralda Storico, l’Automobile Club Sassari mette a segno un altro significativo successo. Il presidente Giulio Pes di San Vittorio, 56enne algherese da due mandati al comando dell’Ac turritano, è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aci Sport Spa, la società che si occupa dei servizi sportivi per conto dell’Automobile Club d’Italia. Tra questi spiccano l’organizzazione dei Gran Premi di Formula 1 di Monza e Imola e il Rally Italia Sardegna, ma anche Aci Storico, gli uffici tecnici, della comunicazione, del personale e marketing.

Pes di San Vittorio, primo sardo a ricoprire un incarico di tale prestigio e responsabilità in Aci, ha condiviso i meriti col proprio staff. «Il nuovo incarico di presidente di Aci Sport Spa mi riempie di orgoglio, ancor più perché è la prima volta per un sardo. Questo non è un successo personale ma un traguardo reso possibile dal lavoro superlativo svolto con me in questi anni da tutto lo staff che ho l’onore di dirigere all’Automobile Club Sassari, diventato sempre un più un riferimento per il motorsport regionale, nazionale e internazionale. Per questo ci tengo a sottolineare il contributo determinante del Direttore Alberto Marrone, dei vice presidenti Marco Pala e Valerio Renna, dei membri dei Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, di tutti i gli impiegati e di tutti coloro che, a ogni livello e in ogni occasione, collaborano col nostro Ac per garantire il successo delle nostre manifestazioni sportive e di tutte le attività promosse dall’Ente».

L’annuncio è avvenuto nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Sassari, in cui il direttivo ha anche comunicato la chiusura del bilancio 2023 con un utile di 24.240 euro, la sottoscrizione di un accordo con l’Automobile Club d’Italia per la riqualificazione complessiva dell’attuale sede istituzionale di viale Adua, la costituzione della prima Comunità Energetica Rinnovabile da parte dell’Aci e dell’Ac Sassari e l’incremento del numero di tesserati.

