Trasferta emiliana fruttuosa per Giuliano Pillolla, centauro di Pimentel che al Circuito di Pomposa si è laureato vicecampione italiano nella categoria Moto 160 Sport del Campionato Nazionale Velocità Motoasi. Nella stessa gara, il sassarese Stefano Mura si è classificato 5º nella finale della Moto 190 Sport dopo aver vinto la Selettiva sarda.

Pillolla, che aveva vinto la selettiva Sardegna della Moto 160 Sport arrivando a pari punti con Manolo Malica di Bonarcado, si è poi presentato alla finale nazionale come portacolori sardo. Nelle due gare, in cui ha affrontato gli alfieri delle altre regioni, il ventisettenne ha ottenuto due secondi posti, che gli sono valsi i gradi di vicecampione italiano.

“È stato un weekend molto difficile, durante il quale sono riuscito a mantenere la serenità e la concentrazione benché venerdì 7, durante le prove libere, abbia avuto un problema al cambio che mi ha costretto ad utilizzare un motore di riserva. Una perdita di tempo che mi è costata la partecipazione alle prove libere del sabato mattina”, ha raccontato Giuliano. “Sabato pomeriggio sono entrato in pista direttamente per le qualifiche, in cui ho segnato il secondo tempo di categoria valido per l'assegnazione dei posti nella griglia di partenza della domenica”.

In gara 1, Pillolla ha chiuso alle spalle del vincitore, il campano Luigi Elia, dopo una lunga battaglia per il 2° posto con Francesco Angerame. In gara 2, invece, un’ottima partenza gli aveva consentito di passare in testa per qualche giro, prima che Elia riconquistasse la prima posizione lasciandogli la seconda.

“Diventare vicecampione italiano mi riempie di orgoglio, è un risultato ripaga tutti i sacrifici che in questi anni sto facendo per riuscire a correre. Vorrei ringraziare in modo particolare mio fratello Luca, che mi ha seguito in tutte le gare come meccanico, l'assistenza, il mio fisioterapista Mattia Pillolla, Jonatha e tutti gli amici che mi sostengono”, ha concluso il centauro sardo.

