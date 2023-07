Red Bull nella leggenda. Anche in Belgio, a Spa, non c’è storia: vince Verstappen, davanti al compagno Sergio Perez, regalando alla scuderia il tredicesimo successo consecutivo, come mai era successo nella storia della Formula Uno.

Per spezzare il dominio dell’olandese non è bastata nemmeno la penalità, che lo aveva costretto a partire in sesta posizione nonostante il primo posto nelle qualifiche: Max ha conquistato rapidamente la vetta del Gp, allargando giro dopo giro il divario sugli inseguitori, sino alla bandiera a scacchi.

Terzo posto per Charles Leclerc, che era partito in pole position: dopo il doppio sorpasso Red Bull il monegasco ha dovuto sudare per mantenere il podio, tallonato alle spalle da Lewis Hamilton, che conclude quarto. Costretta al ritiro al venticinquesimo giro, invece, l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

