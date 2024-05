Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Monaco, ottava prova del mondiale di Formula 1.

Si tratta del primo successo del monegasco sul circuito di casa, dove altre due volte era partito dalla pole position senza poi finire la gara.

«Non ci sono parole per spiegare la mia gioia. È una gara talmente difficile, lo prova il fatto che due volte ci avevo provato e non ero riuscito a vincere. Questa è la corsa che mi ha fatto sognare di diventare diventare pilota. Negli ultimi 15 giri poi non pensavo a guidare, ma solo a mio papà (scomparso nel 2017, ndr.), perché questo era il nostro sogno», ha detto Leclerc. «Ho fatto una gara attenta ma negli ultimi giri ho potuto spingere un po', perché la Ferrari era perfetta. Devo ringraziare il team che mia ha dato una macchina fantastica e il pubblico che mi ha sostenuto sempre».

Sul podio sono saliti anche l'australiano Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz sull'altra Ferrari.

Al quarto posto ando Norris, su McLaren, davanti alla Mercedes di George Russell e alla Red Bull di Max Verstappen, sesto al traguardo come era partito.

La corsa era stata fermata con bandiera rossa al primo giro per un pauroso incidente che ha coinvolto nelle retrovie la Red Bull di Sergio Perez e le due Haas, semidistrutte nello schianto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata