Colpo di scena al Gran Premio del Belgio. Il vincitore George Russell è stato squalificato e il podio passa quindi a Lewis Hamilton, compagno di scuderia. Per lo slittamento, al secondo posto la McLaren di Oscar Piastri e poi la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta la Red Bull di Max Verstappen.

Russell era stato convocato davanti agli steward della Commissione tecnica per spiegare come mai la sua Mercedes fosse risultata sotto peso al termine della gara, incappando in una "presunta violazione dell'articolo 4.1 del Regolamento tecnico della Fia - Inosservanza delle norme sul peso".

Partenza regolare, con la Ferrari di Leclerc che scattava dalla pole subito in testa. Poi la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Perez. Settima la McLaren di Norris dietro anche all'altra Rossa di Sainz, sesta. Guadagna subito tre posizioni la Red Bull di Verstappen dalla undicesima alla ottava dopo le prime curve. Passano solo tre giri e la leadership di Leclerc finisce: il suo prossimo compagno di squadra a Maranello lo sorpassa agevolmente in rettilineo cominciando ad inanellare giri veloci. Dietro Verstappen vede la sua rimonta frenata dalla McLaren di Norris, il suo più diretto rivale per il Mondiale, che non ha nessuna intenzione di farlo passare.

A 12 giri dal via le prime soste delle vetture che si giocano le prime posizioni, con la Ferrari di Sainz che non si ferma, avendo le hard, e prende il comando della gara. Dietro allo spagnolo c'è Hamiton e il compagno di squadra Leclerc, gli unici a girare sotto l'1'48''. A metà corsa Sainz cambia le dure con le morbide e si ritrova in ottava posizione dietro a Norris. Al comando torna Hamilton che tiene a distanza di quasi due secondi Leclerc.

Al giro 26 la Rossa tenta l'undercut su Hamilton fermandosi prima di tutti e montando le hard. Una mossa che si rivelerà sbagliata per il box di Maranello. Si ferma subito dopo anche il sette volte campione del mondo che così rientrando in pista si ritrova ancora davanti al monegasco. Poi tutti gli altri tranne Russell che tenta di arrivare fino in fondo con una strategia ad una sosta restando davanti a Hamilton e Leclerc.

In testa resta Russell che giro dopo giro sente il profumo dell'impresa: l'inglese azzecca la strategia ad una sosta e fino al traguardo riesce a tenere dietro il compagno Hamilton trionfando nel tempio della velocità. Fino, però, alla squalifica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata