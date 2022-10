È Sergio Perez a salire sul podio del Gran premio di Singapore, 17esima tappa del mondiale di Formula 1. Nonostante sia stato penalizzato di cinque secondi per non aver rispettato la distanza dalla safety car, ha concluso la gara, rimandata di oltre un’ora a causa delle forti piogge, davanti a Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Penso che sia stata la mia migliore prestazione, ho controllato tutta la gara, anche se è stata abbastanza complicata", ha commentato Perez.

Sei sono stati i ritiri in totale: i due della Alpines, le due Williams (Nicholas Latifi e Alex Albon), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

"Ho fatto una brutta partenza che mi ha costretto ad inseguire, è stata una gara molto difficile", le parole di Leclerc; “è stata molto dura – ha detto Sainz - non sono mai riuscito a trovare il ritmo sul bagnato e non sono mai riuscito a sfidare i primi due. Quando ti manca la fiducia ti devi accontentare e io mi sono accontentato del terzo posto. Peccato non aver vinto ma è un ottimo risultato per la squadra".

Max Verstappen ha invece vissuto la gara peggiore della sua stagione. L'olandese della Red Bull ha prima sbagliato la partenza - precipitando da ottavo a 12esimo nello spazio di un giro - e poi, dopo aver rimontato, ha rovinato tutto azzardando un sorpasso troppo aggressivo ai danni di Lando Norris.

