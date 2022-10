Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Singapore, 17esima prova del Mondiale di Formula 1.

Il ferrarista ha fatto segnare il miglior tempo sul circuito cittadino di Marina Bay in 1:49.412, accanto a lui in prima fila c’è la Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila invece la Mercedes di Hamilton davanti all’altra Ferrari di Carlos Sainz. Solo ottavo il leader del Mondiale Max Verstappen, che poco prima di tagliare il traguardo in quello che sembrava un giro da pole o comunque da primissime posizioni, ha deviato verso i box. Forse per carenza di benzina.

In terza fila Alonso davanti a Norris, in quarta Gasly su Verstappen, chiudono la top ten Magnussen e Tsunoda.

Per Leclerc quella odierna è la nona pole position stagionale, 11esima per la Ferrari che tuttavia solo quattro volte è riuscita a vincere un Gran Premio, tre con Leclerc e una con Sainz.

