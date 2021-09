Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia a Sochi, 15esima prova stagionale del Mondiale di Formula 1. E’ la centesima vittoria in Formula 1 per il britannico. Secondo il suo rivale per il titolo Max Verstappen, e sale sul podio anche la Ferrari, con Carlos Sainz che chiude in terza posizione.

Gara stranissima, dopo le qualifiche pazze di ieri. Negli ultimi giri diversi piloti cambiano le gomme per via della pioggia: non Lando Norris, che era in testa, ma la sua monoposto si gira al penultimo giro e il britannico finisce solo settimo.

Diversi piloti soffrono nel finale con gomme non adatte, e la classifica viene rivoluzionata proprio negli ultimissimi giri. Ai piedi del podio, quarto, Daniel Ricciardo, poi Bottas, Alonso e appunto Norris davanti a Raikkonen. A punti anche Perez e Russel. Solo 15esimo Leclerc.

