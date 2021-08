La Formula 1 non correrà in Giappone nel weekend del 10 ottobre per il Gran Premio di Suzuka. La decisione a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19.

"Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi, è stata presa la decisione da parte del governo del Giappone di cancellare la gara in questa stagione a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese", si legge nel comunicato ufficiale della Formula 1.

NUOVE MISURE – Proprio nelle ultime ore il governo giapponese ha deciso di estendere di due settimane, fino al 12 settembre, lo stato di emergenza in diverse prefetture del Paese a causa della diffusione, a livelli allarmanti, della variante Delta del coronavirus.

Oltre a Tokyo, le tre prefetture adiacenti di Chiba, Kanagawa, e Saitama, quella di Osaka e l'isola di Okinawa, altre 7 prefetture saranno aggiunte alla lista, tra le quali Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo e Fukuoka.

Nuovi provvedimenti minori riguardano altre 10 prefetture dell'arcipelago, con misure che prevedono lo stop della vendita di alcol alle 19 per le attività della ristorazione, e la chiusura anticipata alle 20.

Nelle ultime 24 ore l'area metropolitana di Tokyo ha segnalato oltre 4.300 nuove infezioni, mentre a livello nazionale i pazienti in terapia intensiva hanno superato quota 1.600, aggiornando il record per il quinto giorno di fila.

L’APPELLO DEL PREMIER – Il premier Yoshihide Suga ha esortato la popolazione a dimezzare le proprie uscite in particolare nelle aree affollate, facendo riferimento a una possibile modifica dell'attuale legislazione per ottenere una maggiore ottemperanza delle normative.

A differenza dei Paesi più colpiti dal Covid, il Giappone non ha mai introdotto sul proprio territorio misure equivalenti ai lockdown dall'inizio della pandemia.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata