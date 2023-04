Porto Cervo e la Gallura sono pronti a ospitare l’attesissima 6ª edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, manifestazione organizzata da Aci Sassari che nel fine settimana porterà sugli asfalti galluresi ben 104 equipaggi.

Il Rally sarà valido come secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e avrà al via 62 vetture, tra cui 16 in corsa per il Trofeo A112 Abarth, in cui Droandi-Fornasiero proveranno a calare il tris di successi. Per l’assoluta del Rally, invece, ci si aspetta una battaglia tutta targata Porsche tra Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, portacolori sardi nonché campioni italiani Rally auto storiche 4º raggruppamento, e Mannino-Giannone vincitori dell’edizione 2022, i tricolori Lo Presti-Biglieri e Musti-Benenti, freschi trionfatori al Rally delle Vallate Aretine. Tra i papabili anche Pierangioli-Salis e Luise-Ferro, vincitori nel 2019.

Saranno 21 le auto al via della Regolarità a Media, valida per l’Italiano e per l’Europeo Fia, e 5 quelle in gara nella Regolarità a Media, round del Trofeo Tre Regioni. A queste si sommeranno le 16 auto in livrea Martini del raduno non competitivo Martini Rally Vintage, tra cui spiccano Lancia Delta e Lancia 037.

Apripista. Lo spettacolo sportivo verrà impreziosito dalla presenza di due auto apripista d’eccezione. Il Martini Rally Vintage sarà aperto dal leggendario equipaggi finlandese formato da Markku Alen e Ilkka Kivimaki, che saranno a bordo della Lancia Delta S4 con cui si classificarono secondi al Rally Argentina 1986, alle spalle di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally che, domani e domenica, farà da apripista nel rally in coppia col navigatore ipovedente Francesco Cozzula sulla Kimera 037 Evo.

I percorsi. Il programma prevede 450 km totali, di cui 110 km cronometrati, che saranno articolati in quattro speciali da ripetere due volte. Domani, il Rally Vintage partirà alle 12, mentre dalle 13 il via alle auto delle tre gare competitive - Rally Storico, Regolarità a Media e Sport - che compiranno i doppi passaggi sulla San Pasquale (13,64 km, ore 13.50 e 16.05) e sull’Aglientu (17,95 km, 14.30 e 16.45) ed effettueranno i riordini ad Aglientu e San Pantaleo. Domenica le altre due prove, Lo Sfossato (11,80 km, ore 10.35 e 13.35) e Calangianus (11,97 km, 11.20 e 14.20), da ripetere due volte prima del rientro al Molo Vecchio di Porto Cervo, dove dalle 15.30 si svolgeranno le premiazioni.

Rally Piemonte. Nel frattempo, ad Alba, tra i 330 partenti del Rally Piomente, seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, anche l’equipaggio sardo dell’Autoservice Sport formato da Mattia Ricciu e Stefano Pudda, che in gara su Toyota Yaris Gr competeranno nel secondo round dell’omonimo trofeo ideato dalla casa giapponese.

© Riproduzione riservata