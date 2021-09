"Mi manca tutti i giorni,ma non sono l'unica a cui manca: manca ai suoi figli, alla sua famiglia, a suo padre, a tutti quelli che lo circondano”: sono le parole di Corinna Schumacher, moglie del sette volte campione del mondo, riportate dal sito "Tele-Loisirs" e tratte dal documentario in uscita su Netflix il 14 settembre dedicato all'ex ferrarista.

“Michael manca a tutto il mondo, ma Michael c'è, è diverso ma c'è. E questo ci dà forza" aggiunge ancora Corinna riferendosi alle condizioni di salute, avvolte dal mistero, del marito dopo il tragico incidente sugli sci a Meribel a fine 2013.

"Non me la sono mai presa con Dio per quello che è successo. È stata solo una disgrazia", dice ancora la moglie dell'ex pilota. "Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Segue delle cure e facciamo tutto il possibile perché migliori, perché senta il legame con la sua famiglia. Cerchiamo di andare avanti come Michael amava e come ama ancora. La vita va avanti, Michael ci ha sempre protetto, e ora noi proteggiamo Michael".

Proprio nei giorni scorsi l’ex Team principal della Rossa, Jean Todt, è tornato a parlare del campione tedesco. “Michael migliorerà lentamente e sicuramente”, ha spiegato in un’intervista alla Bild.

(Unioneonline/v.l.)

