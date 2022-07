Carlos Sainz sotto la pioggia di Silverstone ottiene la prima pole position in carriera al termine di una qualifica tiratissima proprio per via delle condizioni meteo.

Alle spalle del ferrarista, che ha piazzato il colpaccio con il tempo di 1’40’’983, c’è la Red Bull del campione in carica e leader della classifica mondiale Max Verstappen. Terzo Charles Leclerc davanti all’altra Red Bull, quella di Sergio Perez.

In terza fila la Mercedes di Lewis Hamilton, ottavo sull’altra Mercedes George Russell. Tra i due la McLaren di Norris e l’Alpine di Alonso. Chiudono la top ten Zhou su Alfa Romeo e Latifi su Williams.

