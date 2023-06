La "Orlena Invest", che fa capo al Gruppo Volpi, ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio. E il futuro dell'Arzachena è ora tutto da disegnare. Ma cosa è successo? Di sicuro i tifosi temono un futuro senza certezze. Maurizio Felugo, l’uomo che Gabriele Volpi, l’imprenditore ligure con importanti interessi nella logistica petrolifera Gabriele Volpi, ha comunicato che si disinteresserà dell’Arzachena, dopo che per due stagioni l’ha condotta ai playoff per la C.

Pallanuotista artefice di oro mondiale e argento olimpico con la calottina della nazionale italiana, presidente della Pro Recco e ancora per poco dell’Arzachena. Il gruppo che rappresenta (la “Orlena Invest” appunto), dopo lo Spezia ha deciso di lasciare anche l’Arzachena.

Gli effetti di questa notizia sono stati immediati: l’allenatore Marco Nappi (ex calciatore di Serie A), si è subito dimesso, con gli sportivi che attendono di conoscere il futuro della loro squadra. Un finale che nessuno si aspettava.

«Sono stati anni importanti, ricchi di soddisfazioni agonistiche, se pensiamo - ha detto Felugo - anche solo agli ultimi playoff disputati ai massimi livelli. A noi tutti, però, resta nel cuore l’apporto dato all’intero territorio di Arzachena, grazie - come ovvio - alla gestione della prima squadra, ma per certi aspetti ancor più attraverso l’impegno nel settore giovanile della società».

Per il gruppo Orlean Invest, è arrivato il momento di chiudere la propria esperienza nel calcio. «La decisione di mettere a disposizione il titolo sportivo e la gestione dell’Arzachena Calcio di chi voglia continuare l’attività in Serie D», dice Felugo, «è il frutto della scelta strategica del gruppo di lasciare tutte le attività connesse a questo mondo. Ormai due anni fa finalizzammo la cessione dello Spezia Calcio, dopo lo storico risultato della promozione in Serie A, ora giudichiamo terminato il nostro impegno anche in Serie D con il club gallurese».

“Orlean Invest" ha investito oltre tre milioni e mezzo di euro in queste stagioni, non solo per le finalità agonistiche connesse all’attività della prima squadra, ma anche in un rilevante impegno per le infrastrutture, a cominciare dal rifacimento del terreno di gioco dell’Arzachena. «Uno sforzo economico sostenuto - precisa il presidente - esclusivamente dalla proprietà del club, che ha permesso la realizzazione di un bene che viene lasciato in eredità e a disposizione dell’intera comunità di Arzachena. Preciso anche che a società è perfettamente sana, non ha debiti ed è un gioiello quanto a gestione economico-finanziaria: chi subentrerà si troverà nelle migliori condizioni possibili per programmare il futuro. Ancora più rilevante per il gruppo Orlean è l’impegno assunto negli anni a favore dei giovani, che intendiamo assolutamente confermare e portare avanti. Se infatti cessiamo con effetto immediato la gestione della prima squadra - fiduciosi di poter presto individuare chi voglia continuare questo percorso - vogliamo rassicurare tutte le famiglie dell’area di Arzachena e della Costa Smeralda che non verrà toccato nulla di quanto realizzato in favore dell’attività dei bambini e dei ragazzi».

Orlean Invest insomma non si tira totalmente indietro. Termina il proprio impegno con la prima squadra, «ma conferma e ribadisce il proprio impegno nella prosecuzione dell’attività formativa dei giovani, attraverso un Academy ad hoc che ne curerà tutti gli aspetti: mamme, papà e ragazzi possono stare tranquilli».

© Riproduzione riservata