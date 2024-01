«Ho lavorato con lui per cinque anni. Ha lasciato un ricordo vivissimo: c'era da parte di tutti un certo rispetto. Era la presenza di un grande campione. Sì, mi commuovo ancora. Sì». Non è riuscito a trattenere le lacrime Arrigo Sacchi che al Tg1 si è commosso ricordando Gigi Riva.

E il pensiero è condiviso da un altro ex ct azzurro, Marcello Lippi, che con Rombo di Tuono ha condiviso la vittoria dei Mondiali del 2006: «I ragazzi erano affascinati da questa persona - racconta Lippi - questo personaggio che oltretutto aveva una semplicità e una umiltà incredibili. Era un punto di riferimento per tutti per il suo passato e per come si comportava in quel periodo».

