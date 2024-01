Il Cagliari saluta la Coppa Italia agli ottavi. Gara senza storia a San Siro, con i rossoblù battuti 4-1 dal Milan, sceso in campo con seconde e terze linee.

Anche Ranieri schiera una formazione imbottita di riserve, dove gli unici titolari sono Makoumbou (assente sabato scorso per squalifica) e Luvumbo (che dopo la gara raggiungerà l'Angola per giocare la Coppa d'Africa). Ed è proprio il Cagliari a partire forte e, dopo 4', Petagna sfiora il vantaggio di testa, su angolo di Mancosu, ma Mirante si salva con un mezzo miracolo. La replica del Milan arriva all'8', con Adli che mette in movimento Jovic, Radunovic si fa trovare pronto sulla conclusione ravvicinata. Ancora Cagliari, al 16', con una conclusione troppo centrale di Makoumbou, Mirante para facilmente. I rossoblù abbassano i ritmi e i padroni di casa passano al 29', con Jovic che sfrutta l'assist di Hernandez e il buco di Hatzidiakos. Il Cagliari prova a scuotersi, ma al 42' arriva il bis: palla persa da Jankto, Theo Hernandez fugge in contropiede e serve Jovic, il cui tiro non irresistibile non trova la miglior opposizione di Radunovic.

Si riparte con gli stessi ventidue e, dopo 5', nuovo erroraccio di Radunovic, che si fa infilare da una conclusione centrale del giovane Chaka Traoré.

Il 3-0 chiude i giochi e la gara fila via con un lungo conto alla rovescia. C'è giusto il tempo per vedere in campo anche Azzi, Pereiro, Sulemana e Zappa, ma il Cagliari si limita a controllare. Al 42' arriva la rete della bandiera, con un tiro dalla distanza di Azzi che sorprende Mirante. C'è tempo anche per il quarto gol rossonero con un'azione personale di Leao, subentrato a metà ripresa.

Finisce 4-1 per il Milan, meglio dimenticare questa serata e concentrarsi sulla sfida di Lecce e sulla ricerca di rinforzi sul mercato.

