La Lazio vince anche a Monza e consolida il secondo posto: i biancocelesti passano con un gol per tempo: Pedro nel primo, Milinkovic Savic su punizione nel secondo. In contemporanea, botta e risposta nella sfida salvezza tra Spezia e Salernitana: finisce 1-1. Alle 12.30, il Bologna aveva superato agilmente l’Udinese. Negli anticipi di ieri, vittorie per Atalanta e Juventus. Inter ko in casa contro la Fiorentina.

Il turno si chiuderà lunedì sera con Sassuolo-Torino, ma il big match arriva stasera, alle 20:45, con Napoli-Milan: la sfida sarà più pesante per i rossoneri che per gli azzurri (il campionato è ipotecato), ma rappresenterà un importante banco di prova in vista della doppia sfida nei quarti di finale di Champions. Assente Osimhen per infortunio.

Sabato

15:00 Cremonese-Atalanta 1-3 (44’ De Roon, 56’ rig. Ciofani, 72’ Boga, 90’+3’ Lookman)

18:00 Inter-Fiorentina 0-1 (53’ Bonaventura)

20:45 Juventus-Hellas Verona 1-0 (55’ Kean)

Domenica

12.30 Bologna-Udinese 3-0 (3’ Posch, 12’ Moro, 50’ Barrow)

15:00 Monza-Lazio 0-2 (13’ Pedro, 56’ Milinkovic Savic)

15:00 Spezia-Salernitana 1-1 (43’ autogol Caldara, 70’ Shomurodov)

18:00 Roma-Sampdoria (Irrati)

20:45 Napoli-Milan (Rapuano)

Lunedì

18:30 Empoli-Lecce (Fabbri)

20:45 Sassuolo-Torino (Pezzuto)

Classifica

Napoli 71*, Lazio 55, Inter 50, Milan 48*, Atalanta 48, Roma 47*, Juventus 44 (-15), Fiorentina 40, Bologna 40, Udinese 38, Torino 37*, Sassuolo 36*, Monza 34, Empoli 28*, Salernitana 28, Lecce 27*, Spezia 25, Hellas Verona 19, Sampdoria 15*, Cremonese 13.

*una partita in meno

© Riproduzione riservata