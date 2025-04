C’è un giorno che ogni tifoso rossoblù ha scolpito nel cuore, un ricordo che non sbiadisce mai: lo Scudetto del 1970. A distanza di 55 anni, quella magia rivive in un evento celebrativo che si terrà nel luogo dove la memoria ha casa: il museo Rossoblù (via Diaz 77, Quartu).

Sarà una giornata di festa, in cui tifose e tifosi potranno riabbracciare Brugnera, Greatti, Reginato e Tomasini, colonne portanti di quella squadra che, sotto la guida di Manlio Scopigno e con il genio di Gigi Riva, portò il Cagliari sul tetto d’Italia.

Al loro fianco anche tanti altri ex giocatori, protagonisti di epoche diverse, uniti nel nome di un’identità calcistica profonda e irripetibile.

La ricorrenza speciale verrà arricchita dall’inaugurazione della mostra “Maglie in movimento”, firmata dall’artista Luciano Melis.

Un percorso visivo ed emozionale tra arte e sport, dove le storiche casacche del Cagliari diventano simbolo di passione e trasformazione, raccontate con uno sguardo artistico inedito.

L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutte e a tutti i tifosi: un appuntamento da non perdere, dove sport, arte e memoria si fondono per raccontare una leggenda che continua a far battere il cuore di un’intera Isola.

