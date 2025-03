La lunga settimana del tennistavolo è iniziata lunedì scorso e si concluderà martedì prossimo. In quella data sarà definitiva la classifica della serie A1 femminile, con Norbello ai playoff e una tra Muravera e Quattro Mori che si contendono la quarta piazza. E potrebbe festeggiare la promozione in A1 maschile con anticipo anche il Muravera. Grande attesa anche in casa del TT Sassari a un passo dalla qualificazione ai playoff scudetto.

Serie A1 maschile

Mercoledì il passo falso della Marcozzi, nell’anticipo della quinta di ritorno. La sconfitta interna con il Messina, 4-1, mette a rischio il secondo posto, preso di mira dal TT Sassari. La giornata storta è iniziata con la battuta d’arresto di Chandra con Ursu, seguita dai k.o. di Vallino Costassa con Stojanov e Rossi con Giovannetti. Uno spiraglio lo apre Chandra, 3-1 ad Amato, finisce con Ursu che supera Rossi in cinque set.

Oggi ultima chiamata per il Norbello, a Prato deve vincere per sperare in una difficile rimonta. Diversamente la retrocessione è dietro l’angolo. Domani il TT Sassari ospita la Bagnolese, due obiettivi per la squadra di Santona. La qualificazione matematica ai playoff (basta un pari) e l’aggancio al secondo posto.

Serie A1 femminile

L’intreccio la terza e l’ultima di ritorno è iniziato lunedì con la vittoria del Castelgoffredo sul Sud Tirol, 4-1, con conseguente primo posto. Martedì la squadra lombarda è stata fermata dal Muravera con un pareggio, 3-3. Andamento emozionante, Castelgoffredo avanti 2-0, Muravera sorpassa con Istrate e due punti di Vorobeva che batte prima Arlia, numero due d’Italia, poi Szocs, numero 13 del mondo. Roncallo perde con Arlia e si chiude in parità.

Mercoledì il Norbello si è ripreso il primo posto grazie alla vittoria per 4-2 sul Quattro Mori, in campo con giocatrici italiane con età media vent’anni. Sfida aperta dalla rimonta di Sikorska su Barani che aveva vinto i primi due set. Una sempre più sorprendente Carnovale tiene in piedi la squadra cagliaritana battendo prima Tan Wenling poi Sikorska. Norbello si affida all’imbattuta Matelova che batte Cerritelli e Barani, e chiude con Tan Wenling in tre set su Cerritelli. Il Muravera batte 4-1 il TT Sassari e si piazza provvisoriamente al quarto posto. Ancora due punti di Vorobeva, uno Istrate e Roncallo, per le sassaresi Garnova.

Ieri il pari, 3-3 tra TT Sassari e Quattro Mori e primo punto per le sassaresi, con due punti di Garnova e uno di Rozanova, che sigla il pari finale annullando due match point a Cerritelli. Per il Quattro Mori due punti di Barani, uno di Carnovale.

Oggi il Norbello gioca a Bolzano con il Sud Tirol, martedì la prima fase si chiude con Quattro Mori-Sud Tirol.

Serie A2 maschile

Il Muravera gestisce sei punti di vantaggio sulla seconda, Torre del Greco, a tre giornate dalla fine. Domenica mattina scontro diretto nella Palestra Cuccu, basta un pari per festeggiare la prima promozione in A1, dopo la prima partecipazione alla A2. La Marcozzi ospita stasera il Sant’Espedito Napoli. Nell’altro girone il Santa Tecla Nulvi amministra tre punti di vantaggio sulla seconda. Domani sfida il Milano Sport.

